ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 47 പേര്‍കൂടി മരിച്ചു. 1975 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുമുണ്ടായി. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണം 26917 ആയി. ഇതില്‍ 5914 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യ 826 ആയിട്ടുമുണ്ട്.

മരണനിരക്കിലും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മുന്നിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രോഗബാധിതര്‍ 7628 ആയി. 323 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. ഗുജറാത്തില്‍ മരണം 133 ആണ്. 3071 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശില്‍ 99 മരണവും 2096 പേര്‍ക്ക് രോഗവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 19 പേര്‍ നഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫുകളാണ്. 2625 പേര്‍ക്കാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 54 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 11 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം പിടിപ്പെട്ടവര്‍ 468 ആയി. നാല് പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തരായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിലവില്‍ രോഗികളായി 123 പേരാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ തുടരുന്നത്.

