പുണെ: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 180 ഓളം പേരെ പുണെ പോലീസ് നാല് മണിക്കൂര്‍ റോഡിലിരുത്തി. സ്വാര്‍ഗേറ്റില്‍ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

കൊറോണവ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കാനാണ് രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിനാലാണ് 180 പേരെ ഇത്തരത്തില്‍ നാല് മണിക്കൂറോളം ഇരുത്തേണ്ടി വന്നതെന്ന് സ്വാര്‍ഗേറ്റ് പോലീസ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഷബീര്‍ സയ്യിദ് പ്രതികരിച്ചു.

പുണെയില്‍ കൊറോണബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വര്‍ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഷബീര്‍ സയ്യിദ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമം 188 വകുപ്പനുസരിച്ച് 50 ഓളം കേസുകള്‍ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കൊറോണബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂവായിരം കവിഞ്ഞു. 3,205 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: 180 people in Pune made to sit for 4 hours for defying lockdown norms