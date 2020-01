കൊല്‍ക്കത്ത: ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടെ ടെറസില്‍ നിന്ന് വീണ പെണ്‍കുട്ടിയെ അതിവിദഗ്ധമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് കൊല്‍ക്കത്ത സ്വദേശിനി റിച്ച ഗുപ്ത (18) ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടെ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

ടെറസില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്ന റിച്ച പെട്ടന്ന് തലകറങ്ങി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാലുകള്‍ ബാല്‍ക്കണിയുടെ ഗ്രില്ലില്‍ കുടുങ്ങിയതിനാല്‍ താഴേക്ക് വീഴാതെ തൂങ്ങികിടക്കുകയായിരുന്നു. റിച്ചയുടെ നിലവിളി കേട്ട് സമീപവാസികള്‍ ഓടിയെത്തി.

സണ്‍ഷെയ്ഡില്‍ നിന്ന് കയര്‍ ഇട്ട് നല്‍കി മുകളിലേക്ക്‌ കയററി. അതേസമയം, റിച്ച താഴേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കില്‍ പരിക്ക് ഏല്‍ക്കാതിരിക്കാനായി വലിയ കിടക്കയും കുഷനും മറ്റും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു.

ഏകദേശം 50 മിനിറ്റുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നാട്ടുകാരും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ശ്രമത്തിലൂടെ റിച്ചയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചത്. വീഴ്ചയില്‍ സാരമായ പരിക്കുകളേറ്റ റിച്ചയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Content Highlights: 18 year old girl slipped from terrace and escaped death by a whisker