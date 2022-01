ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ ചത്തുപോയ കുരങ്ങന്റെ 'സംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍' കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ച് ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടിയ സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ച് 1500ലധികം പേരാണ് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഇതില്‍ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരവധി ഗ്രാമവാസികള്‍ പോലീസ് നടപടി ഭയന്ന് ഒളിവിലാണ്.

രാജ്ഘഡ് ജില്ലയിലെ ദാല്‍പുര ഗ്രാമവാസികളാണ് കുരങ്ങന്റെ സംസ്‌കാരത്തിനായി പ്രത്യേക ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഡിസംബര്‍ 29നായിരുന്നു സംഭവം. സംസ്‌കാരം നടക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് കുരങ്ങന്റെ ജഡവും വഹിച്ച് ആളുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ നടന്നുപോവുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരി സിങ് എന്ന യുവാവ് ആചാരങ്ങള്‍ പാലിച്ച് തല മൊട്ടയടിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

The residents of Dalupura village in Rajgarh district first held the funeral rites of a langur that died of the cold on 29th December with the chanting of hymns, now hosted a mass feast for more then 1,500 people as part of funerary rituals. pic.twitter.com/aLSOPMqOG6