ന്യൂഡൽഹി: മാലമോഷ്ടാക്കളെ തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പതിനഞ്ചുകാരന് വെടിയേറ്റു. ഡൽഹിയിലെ ഷാലിമാര്‍ ബാഗിന് സമീപം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7.30നാണ് സംഭവം.

ഇളനീർ വില്‍പ്പന നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രോഹിത്. ബൈക്കില്‍ എത്തിയ മോഷ്ടാക്കളുടെ സംഘം രോഹിത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന വ്യക്തിയുടെ മാല തട്ടിപ്പറിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട രോഹിത് ഇവരെ പിടികൂടാന്‍ ഇവരുടെ ബൈക്കിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയും തുടര്‍ന്ന് ബൈക്കില്‍ നിന്ന് വീണ മോഷ്ടാക്കളുമായി സംഘട്ടനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അടിപിടിക്കിടെ മോഷ്ടക്കളില്‍ ഒരാള്‍ രോഹിത്തിന്റെ തോളിനു നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ രോഹിത്തിനെ അടുത്തുള്ള ഫോര്‍ട്ടീസ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയും പിന്നീട് സഫ്ദര്‍ജങ്ങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. രോഹിത്ത് അപകടനില തരണം ചെയ്തുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.ഷാലിമാര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

