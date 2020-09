ബെറേലി: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പതിനഞ്ച് വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ മൂന്ന് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ബെറേലി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് പ്രതികള്‍ പോലീസ് പിടിയിലായി. ഒരാള്‍ ഒളിവിലാണ്.

പ്രതികള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് എസ്എസ്പി ശൈലേഷ് കുമാര്‍ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തെ ചെറുക്കാന്‍ പെണ്‍കുട്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ ഇരുമ്പുവടികൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പാണ്ഡെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രതികളിലൊരാള്‍ ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കുകയും സംഭവം പുറത്തു പറഞ്ഞാല്‍ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മോഹിത് (25), സുമിത് (27), അങ്കിത് (24) എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. മോഹിത്തിനെയും സുമിതിനെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തുവെന്നും അങ്കിത് ഒളിവില്‍പ്പോയെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: 15-Year-Old Raped By Three Men, Beaten With Iron Rod In UP: Police