മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഗട്ചിറോളിയില്‍ മാവോവാദികള്‍ നടത്തിയ കുഴിബോംബ് ആക്രമണത്തില്‍ 15 സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറും ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സൈനികര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ ഐഇഡി സ്‌ഫോടനമാണ് നടന്നതെന്നാണ് വിവരം. പട്രോളിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൈനികർക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം.

ഏപ്രില്‍ 11 ന് ഗഡ്ചിറോളിയില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തില്‍ മാവോവാദികള്‍ പോളിങ് ബൂത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. അന്നത്തെ ആക്രമണത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് സുരക്ഷാ സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടന്നത്.

സൈനികര്‍ സഞ്ചരിരുന്ന വാഹനം ആക്രമണത്തില്‍ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. 16 പേരായിരുന്നു വാഹനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ പ്രദേശത്ത് റോഡ് നിര്‍മാണത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന 27 യന്ത്രങ്ങള്‍ മാവോവാദികള്‍ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം കൂടുതല്‍ സൈനികരെ ഇവിടേക്ക് വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. മാവോവാദികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഗഡ്ചിറോളി.

