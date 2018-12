മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 15 ലക്ഷം രൂപ പല ഗഡുക്കളായി ഓരോരുത്തരുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടുതരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാം ദാസ് അത്താവ്‌ലെ. മോദി അങ്ങനെയൊരു വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് ബിജെപി ആവര്‍ത്തിച്ചു പറയുന്നതിനിടെയാണ് പാര്‍ട്ടിയെയും സര്‍ക്കാരിനെയും വെട്ടിലാക്കി അത്താവ്‌ലെയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

'15 ലക്ഷം രൂപ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നിങ്ങളില്‍ ഓരോരുത്തരിലേക്കും എത്തും. ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയധികം പണം സര്‍ക്കാരിന്റെ കയ്യിലില്ല. റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കിനോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ പക്ഷേ നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പണം ശേഖരിക്കാനായിട്ടില്ല. ഉറപ്പ് നല്‍കപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങള്‍ ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രം.' മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി അത്താവലെ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണം മുഴുവന്‍ തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നാല്‍ ഓരോരുത്തരുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം ഇട്ടുതരാനുള്ള അത്രയും തുക ഉണ്ടാവും എന്നാണ് 2014ല്‍ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ മോദി പറഞ്ഞത്. അധികാരത്തിലെത്തി 100 ദിവസത്തിനകം കള്ളപ്പണം മുഴുവന്‍ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ വ്യാജവാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ ഒന്നായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതിനെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതും പതിവാണ്. ഇതിനിടെയാണ് സര്‍ക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്താവ്‌ലെയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

content highlights: Minister said 15 Lakh In Each Account Will Happen, Ramdas Athawale