ന്യൂഡല്‍ഹി: ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ രോഹിണി ജയിലില്‍ 15 തടവുകാര്‍ക്കും ഒരു ജയില്‍ ജീവനക്കാരനും കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരത്തെ ഒരു തടവുകാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് ഡല്‍ഹി ജയില്‍ ഡി.ജി.പി. സന്ദീപ് ഗോയല്‍ പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ സഹതടവുകാരായ 19 പേരുടെ പരിശോധനയാണ് നടത്തിയത്. 15 പേര്‍ പോസിറ്റീവായി. ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ബാരക്കിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

We had conducted #COVID19 testing for 19 inmates of Rohini jail who were sharing barracks with an inmate who had tested positive earlier. 15 out of the 19 inmates have tested positive, while one staff member has also tested positive: Sandeep Goel, DG Prisons, Delhi