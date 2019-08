ബെംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട കഫേ കോഫീ ഡേയുടെ സ്ഥാപകന്‍ വി.ജി സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു സാധാരണ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു അതും. പതിവില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹം നേരത്തെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന യാത്രയായിരിക്കുമെന്ന് അവരാരും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.

സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ ഭാര്യയോ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളോ ഒന്നും അന്നേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ അസ്വാഭാവികതയൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. സാധാരണ 9.30 നും 10 മണിക്കും ഇടയില്‍ ഓഫീസില്‍ പോയിരുന്ന സിദ്ധാര്‍ഥ അന്നേദിവസം 8 മണിക്കാണ് വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്.

മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവസമായ ഞായറാഴ്ച സിദ്ധാര്‍ഥ വീട്ടില്‍ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യ പിതാവിനും ഒപ്പമാണ് അന്നദ്ദേഹം ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിച്ചത്. വൈകുന്നേരത്തോടെ പുറത്ത് പോയ അദ്ദേഹം രാത്രിയോടെയാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. പെട്ടെന്നുള്ള ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ കാരണമയതെന്തോ അന്ന് രാത്രി സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് സിദ്ധാര്‍ഥയുമായി അടുപ്പമുള്ളവര്‍ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് മണിയോടെ വീട്ടില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ സിദ്ധാര്‍ഥ ഡ്രൈവറോട് ഓഫീസിലേക്ക് പോവാനാണ്‌ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് 11 മണിയോടെ സകലേഷ്പുരയിലേക്ക് പോവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. വീട്ടുകാരോടും സകലേഷ്പുരയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം സിദ്ധാര്‍ഥ പറഞ്ഞിരുന്നു.

വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയായിരിക്കുമ്പോഴും ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനും ഉള്‍വലിയുന്ന പ്രകൃതമുള്ളയാളുമായിരുന്നു സിദ്ധാര്‍ഥ. താരതമ്യേനെ ലളിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്നതെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുമായും ഒരുപോലെ ഇടപഴകാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഡ്രൈവര്‍ ബസവരാജ് പാട്ടീല്‍ നല്‍കിയ മൊഴി പ്രകാരം തന്റെ അവസാന യാത്രയില്‍ കാറിലിരുന്ന് 15-20 ഫോണ്‍കോളുകളാണ് സിദ്ധാര്‍ഥ നടത്തിയത്. എല്ലാ കോളുകളിലും അദ്ദേഹം ആരോടൊക്കയോ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇടറിയിരുന്നതായി തനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് താന്‍ സ്വപനത്തില്‍ പോലും കരുതിയില്ലെന്നും ബസവരാജ് പാട്ടീല്‍ പറയുന്നു.

content highlights: 15-20 'sorry' calls made by VG Siddhartha in his last day