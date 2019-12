കോട്ട : രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലെ ജെ.കെ.ലോണ്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുദിവസത്തിനിടെ മരിച്ചത് 14 കുട്ടികള്‍. ഇതോടെ ഈ മാസം ജെ.കെ.ലോണ്‍ ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 91 ആയി ഉയര്‍ന്നു. മരണപ്പെട്ട 14 കുട്ടികളില്‍ ആറുപേര്‍ നവജാത ശിശുക്കളാണ്.

ശിശുമരണനിരക്ക് ഉയരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ അധികൃതര്‍ അവലോകനം ചെയ്തുവരികയാണെന്ന് ശിശുരോഗവിഭാഗം തലവന്‍ അമൃത് ലാല്‍ ബൈരവ അറിയിച്ചു. ഡോ.അമര്‍ജീത് മേത്ത, ഡോ.രാംബാബു ശര്‍മ, ഡോ.സുനില്‍ ഭട്ട്‌നഗര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗസംഘം ഇതുസംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തുകയാണെന്നും രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും രാജസ്ഥാന്‍ മെഡിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ന്‍ സെക്രട്ടറി വൈഭവ് ഗലാറിയ പറഞ്ഞു.

ബിജെപി നേതാക്കളും മുന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുമായിരുന്ന രാജേന്ദ്ര സിങ് രാത്തോഡ്‌, കാളിചരണ്‍ എന്നിവര്‍ തിങ്കളാഴ്ച കോട്ട ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ഇവര്‍ ആശുപത്രിയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സംബന്ധിച്ചും അടിയന്തരമായി കൊണ്ടുവരേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചും കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ശിശുമരണനിരക്ക് ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട അശോക് ഗെലോട്ട് സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും ഇവര്‍ ആഞ്ഞടിച്ചു. 'ബിജെപിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇത്തരം മരണങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. മരണസംഖ്യ കാണിച്ച് മത്സരിക്കാനാണോ തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ അതിനേക്കാള്‍ നിര്‍ഭാഗ്യകരമായത് മറ്റൊന്നുമില്ല'- രാത്തോഡ്‌ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി രഘു ശര്‍മ കോട്ടയില്‍ അടിയന്തര സന്ദര്‍ശനം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ശിശുമരണത്തെ രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരിക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമമെന്നാരോപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണം നിഷേധിച്ച രാത്തോഡ്‌ തങ്ങള്‍ ആത്മാര്‍ഥമായാണ് പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപെട്ടതെന്നും ഭാവിയില്‍ ശിശുമരണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനുളള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുകയാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.

കോട്ട എംപിയും ലോക്‌സഭ സ്പീക്കറുമായ ഓം ബിര്‍ളയും ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. സംസാഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാനും വേണ്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാനും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ആശുപത്രിയില്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ അടിക്കടി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനെ എതിര്‍ത്ത് സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകരും രംഗത്തെത്തി. രാഷ്ട്രീയകക്ഷികള്‍ പ്രശ്‌നത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ഇവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നേതാക്കളുടെ സന്ദര്‍ശനം രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

