ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തിലെ അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട വിമത എം.എല്‍.എമാര്‍ സ്പീക്കര്‍ കെ.ആര്‍ രമേഷ് കുമാറിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്. സ്പീക്കറുടെ നടപടി സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങിയാണെന്ന് വിമതര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച അവര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും. യെദ്യൂരപ്പ സര്‍ക്കാര്‍ തിങ്കളാഴ്ച വിശ്വാസവോട്ട് തേടാനിരിക്കെയാണിത്.

14 കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെ.ഡി.എസ് എം.എല്‍.എമാരെ ഞായറാഴ്ചയാണ് സ്പീക്കര്‍ അയോഗ്യരാക്കിയത്. നേരത്തെ മൂന്ന് വിമതരെ അയോഗ്യരാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണിത്. ഇതോടെ എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയുടെ സഖ്യസര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ച മുഴുവന്‍ വിമത എം.എല്‍.എമാരും അയോഗ്യരായി മാറി. അയോഗ്യരാക്കിയ എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാനാകില്ല. ഇവര്‍ക്ക് 15-ാം നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മത്സരിക്കാനാകില്ല.

പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്നും ചട്ടപ്രകാരമല്ലാതെ രാജി സമര്‍പ്പിച്ചതിനാലുമാണ് എം.എല്‍.എമാരെ അയോഗ്യരാക്കിയതെന്ന് സ്പീക്കര്‍ കെ.ആര്‍. രമേശ് കുമാര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. മുഴുവന്‍ വിമത എം.എല്‍.എമാരും അയോഗ്യരായതോടെ കര്‍ണാടക നിയമസഭയിലെ അംഗസംഖ്യ 207 ആയി ചുരുങ്ങി.

14 Karnataka MLAs to challenge their disqualification in SC