ന്യൂഡൽഹി: അതിക്രമങ്ങളില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ 'ആന്റി ബുള്ളിയിങ്' ആപ്ലിക്കേഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയ പതിമൂന്നുകാരി നേടിയത് 50 ലക്ഷം. എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അനൗഷ്ക ജോളിയാണ് 'ഷാർക് ടാങ്ക് ഇന്ത്യ' എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ തന്റെ സംരംഭകത്വ ആശയം പങ്കുവെച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ നിക്ഷേപകർക്ക് മുന്നിൽ ആശയം കൈമാറുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മത്സരാർത്ഥിയായി അനൗഷ്ക ജോളി മാറി. 50 ലക്ഷത്തിന്റെ ഫണ്ട് ആണ് അനൗഷ്കയുടെ ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലഭിച്ചത്.

സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലു കുട്ടികള്‍ക്കെതിരേ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരേ പോരാടാൻ സമാന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ സജ്ജമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആശയം. 'കവാച്ച്' എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു ഇതിനായി അനൗഷ്ക റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികളേയും രക്ഷിതാക്കളേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ സാധിക്കും. ഇതുമുഖേന സ്കൂളുകൾക്കും കൗൺസിലർമാർക്കും ഇടപെടാനും തുടർ നടപടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും.

പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അനൗഷ്കയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപടി ആയിരുന്നില്ല ഇത്. നേരത്തെ തന്നെ ആന്റി ബുള്ളിയിങ് സ്ക്വാഡ് (എബിഎസ്) രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ഈ എട്ടാം ക്ലാസുകാരി. സ്കൂളുകളിലും മറ്റും നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധവത്കരണം നടത്തുക എന്നതാണ് സ്ക്വാഡിന്റെ ലക്ഷ്യം.

സ്കൂളുകൾ, എൻജിഒകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹായത്തോടെ നൂറിലധികം സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നുമുള്ള 2,000-ല്‍ അധികം വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് എബിഎസ് സഹായകരമായതായി അനൗഷ്‌ക പറയുന്നു.

Content Highlights: 13-year-old school girl's app to fight bullying in schools get Rs 50 lakh funding offer