ജയ്പൂര്‍: ഐ.പി.എസുകാരനായി വിലസുകയായിരുന്ന യുവാവിനെ പോലീസ് പൊക്കി. ജയ്പൂരില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അഭയ് മീണ എന്ന യുവാവ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത ഇയാള്‍ ഐ.പി.എസ്, ഐഐടി പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ക്ലാസുകള്‍ പോലും എടുത്തിരുന്നു.

പോലീസിന്റെ സ്‌പെഷല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രമുഖ സംഘടനകള്‍ ഇയാളെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌.

20 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഇയാള്‍ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന വ്യാജേനെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും നടത്തിയിരുന്നു.

അന്വേഷണ സംഘം വിവിധ സംഘമായി തിരിഞ്ഞ് അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ വിവിധ സംഘടനകള്‍ ഇയാള്‍ക്ക് അനുമോദനം നല്‍കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജയ്പൂരില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നും ഐഐടി ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയെന്നും ബി.ടെക് ബിരുദമുണ്ടെന്നും ഇയാള്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഏറെ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉള്ള സൂപ്പര്‍ താരമായിരുന്നു ഇയാള്‍

Jaipur. Man arrested by Special Operations Group (SOG) on May 31 for posing as IPS officer; sent to judicial custody. IPS uniform, forged ID card of CID-CBI, car with Government of India tag and three stars, recovered from him. #Rajasthan pic.twitter.com/nxMWHzdE34