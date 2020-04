മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് 120 പേര്‍ക്കെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 868 ആയി. ഇതിനോടകം 52പേര്‍ക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ്-19 മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്. ഇതില്‍ ഏഴുപേര്‍ മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്.

120 new COVID19 positive cases and 7 deaths reported in the state today; the total number of positive cases in Maharashtra is 868, 52 deaths: Maharashtra Health Department