ഗാന്ധിനഗർ: 12 വയസ്സുകാരിയെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്ത കേസില്‍ ഗുജറാത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഭാവ്‌നഗര്‍ ജില്ലയിലുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ ഒരു വര്‍ഷത്തോളമാണ് പ്രതികള്‍ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഒളിവിലാണ്. പാലിതാന താലൂക്കിലെ ഭൂതിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.

തന്റെ 12 വയസ്സുള്ള മകളെ ഒരു കൊല്ലമായി മൂന്ന് ആളുകള്‍ ചേര്‍ന്ന പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഭാര്യയാണ് കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് സഹായം ചെയ്ത് നല്‍കിയതെന്നും ചൂണ്ടികാണിച്ച് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പോലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.

പിതാവിന് ഭക്ഷണത്തില്‍ മയക്ക് പദാര്‍ഥം കലര്‍ത്തി മയക്കി കിടത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രതികള്‍ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് പ്രതിളെയും കുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 46കാരനായ ശാന്തി ധന്‍ഖൂകിയ, ബാബുഭായ് സര്‍തന്‍പാറ(43), ചന്ദ്രേശ് സര്‍തന്‍പാറ(32) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

