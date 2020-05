ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ട് വര്‍ഷംകൊണ്ട് സ്വരൂപിച്ച 48,000 രൂപ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നാട്ടിലെത്താനുള്ള വിമാനടിക്കറ്റ് എടുത്തുനല്‍കി നോയ്ഡ സ്വദേശിയായ 12കാരി. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ദുരിതം അവസാനിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി നിഹാരിക ദ്വിവേദിയാണ് മാതൃകയായത്.

അര്‍ബുദ രോഗി അടക്കമുള്ള ജാര്‍ഖണ്ഡ് സ്വദേശികളായ മൂന്നു പേര്‍ക്കാണ് നിഹാരിക വിമാന ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നല്‍കിയത്. ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളില്‍ നിന്നാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതം മനസിലാക്കിയതെന്ന് നിഹാരിക പറയുന്നു. സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവര്‍. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. പോക്കറ്റ് മണിയായി ലഭിച്ച തുകകള്‍ ചേര്‍ത്തുവച്ച് സമാഹരിച്ച 48,530 രൂപ തന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപയോഗിച്ചാണ് അര്‍ബുദ രോഗിയടക്കം മൂന്നുപേരെ സഹായിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ മകളെ അസ്വസ്ഥയാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. അരെയെങ്കിലും വിമാനത്തില്‍ നാട്ടിലെത്താന്‍ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്ന് അവള്‍ രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് ചെറിയ സമ്പാദ്യം തങ്ങളെ ഏല്‍പ്പിച്ച് ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചത്. മകളുടെ തീരുമാനത്തില്‍ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നിയെന്ന് രക്ഷിതാക്കള്‍ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടിലെത്താന്‍ പ്രസായപ്പെടുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ച് അവര്‍ സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും അന്വേഷിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ഒരു അര്‍ബുദ രോഗിയടക്കം മൂന്നുപേര്‍ നാട്ടിലെത്താന്‍ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നുവെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത്. ഇതോടെ അവര്‍ മൂന്നുപേര്‍ക്കും വിമാന ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നല്‍കിയെന്ന് 12 വയസുകാരിയുടെ അമ്മ സുരഭി ദ്വിവേദി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: 12-year-old Noida girl breaks piggy bank to help fly 3 migrant labourers to their home state