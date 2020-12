ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കണമെന്ന് 12 രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നീതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ.വികെ പോള്‍. ഉന്നത മന്ത്രിതല യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും നിര്‍മാതാക്കളെക്കുറിച്ചും ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചും സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം യോഗത്തെ അറിയിച്ചു.

വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയാല്‍ രാജ്യത്തെ ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്ന രണ്ട് കോടിയോളം ആളുകള്‍ക്കും 50 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളതും മറ്റ് ഗുരുതര രോഗങ്ങളാല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുമായ 2700 ലക്ഷം പേര്‍ക്കുമാണ് വാക്‌സിന്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡോ. പോള്‍ അധ്യക്ഷനായ നാഷണല്‍ എക്‌സ്‌പേര്‍ട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓണ്‍ വാക്‌സിന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ മന്ത്രിതല യോഗത്തെ അറിയിച്ചു.

ഭരത് ബയോടെക്-ഐസിഎംആര്‍, ഫൈസര്‍, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ്-സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നീ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അടിയന്തര വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിന് അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. പോള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്രആരോഗ്യസഹമന്ത്രി അശ്വിനി കുമാര്‍, ആഭ്യന്തരസഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ്,വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍, വ്യോമയാനമന്ത്രി ഹര്‍ജീപ് സിങ് പുരി തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Content Highlights: 12 nations reached out to India for Covid vaccine: NITI Aayog’s VK Paul