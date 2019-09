ബാബുവ (ബിഹാര്‍): ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ സ്‌കൂളിലെ ശൗചാലയത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ബിഹാറിലെ കൈമൂറില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം. രാവിലെ സഹോദരിക്കൊപ്പമാണ് പതിനൊന്നു വയസുകാരന്‍ ആദിത്യ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോയത്. എന്നാല്‍, വൈകീട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും സഹോദരനെ കണ്ടില്ല. ക്ലാസ് മുറിയിലും മറ്റുമായി സഹോദരി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ആദിത്യയുടെ ബാഗ് മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താനായത്. തുടര്‍ന്ന് ആദിത്യക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ സ്‌കൂളിലെ ശൗചാസയത്തിന്റെ നിലത്ത് കഴുത്തില്‍ ചരട് മുറുക്കി കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ശൗചാലയം പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ കുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതേ സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ. എന്നാല്‍, സംഭവ ദിവസം അവര്‍ അവധിയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍ പിന്‍സിപ്പലടക്കം ഏഴുപേരെ പ്രതി ചേര്‍ത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തു. കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

