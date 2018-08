ന്യൂഡല്‍ഹി: നാവികസേനയ്ക്കുവേണ്ടി 21,000 കോടിയിലധികം രൂപ മുടക്കി 111 ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നു. ഡിഫന്‍സ് അക്വിസിഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഇതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി. ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ വാങ്ങുന്നതടക്കം 46,000 കോടിരൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

ശനിയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ഡിഫന്‍സ് അക്വിസിഷന്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ യോഗമാണ് പദ്ധതികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കിയത്. പ്രതിരോധ

ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളാണ് വാങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച 155 എം.എം തോക്കുകളും മറ്റ് അനുബന്ധ വസ്തുക്കളും സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിഫന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്പമെന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ വികസിപ്പിച്ചവയാണ് ഈ തോക്കുകള്‍. 24 എന്‍.എം.ആര്‍.എച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചുണ്ട്. യുദ്ധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ഇവ.

Content Highlights: 111 Helicopters To Be Bought For Navy For 21,000 Crore