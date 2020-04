ന്യൂഡൽഹി: ലോകമെങ്ങും പടർന്നുപിടിച്ച കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് കാരണമായ വൈറസിന് 11 വകഭേദങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ. കോവിഡിന് കാരണമായ സാർസ് കോവ്-2 വൈറസിന്റെ 11 വകഭേദങ്ങളിൽ ഒന്നിന് ശ്വാസകോശത്തിൽ വളരെ പെട്ടന്ന് കടന്നുകയറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലോകമാകെ മഹാമാരിക്ക് കാരണം വൈറസിന്റെ ഈ വകഭേദമാണെന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്.

കേന്ദ്ര ബയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ ജീനോമിക്സിലെ രണ്ട് ഗവേഷകരാണ് പഠനത്തിന് പിന്നിൽ. ചൈനയിൽ ഉടലെടുത്ത വൈറസിനെ 'ഒ (O) 'എന്നാണ് ഇവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴായി അതിന് 10 വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്നായ 'A2a' എന്ന വിഭാഗം മറ്റുള്ളവേക്കാൾ കൂടുതൽ പടർന്നുപിടിച്ചു. മാർച്ച് അവസാനത്തേടെ ഈ വകഭേദം മറ്റുള്ളവയെ മറികടന്ന് സമഗ്രാധിപത്യം നേടി.

ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഐസിഎംആറിന്റെ ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

55 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ശേഖരിച്ച വൈറസിന്റെ 3600 ആർഎൻഎ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ പഠനം നടത്തിയത്. കോവിഡ് ബാധ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 2019 ഡിസംബർ മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ആറ് വരെ ശേഖരിച്ച വൈറസ് സാമ്പിളുകളാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്.

പഠനത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും 'A2a ' എന്ന വൈറസ് വകഭേദം 80 ശതമാനത്തോളമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പിളുകളിൽ 45 ശതമാനമായിരുന്നു ആ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം.

സാര്ഡസ് കോവ്-2 വൈറസിന്റെ മറ്റ് വകഭേദങ്ങളേക്കാൾ 'A2a' യ്ക്ക് വളരേവേഗം പടർന്നുപിടിക്കാനും രോഗമുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. അതിനാൽ വൈറസിനെതിരെ വാക്സിനോ മറ്റ് മരുന്നുകളോ വികസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ വകഭേദത്തിനെതിരായത് വേണം എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് ഗവേഷകരിലൊരായ പാർഥ മജൂംദാർ പറയുന്നു.

വൈറസിന്റെ ആർഎൻഎയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് 'A2a' വകഭേദം ജനിക്കാൻ കാരണം. വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിന്റെ ജീനോമിൽ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡിന് പകരം ഗ്ലൈസിൻ വന്നതോടെ വൈറസിന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നുകയറാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇതാണ് വൈറസ് ബാധ മഹാമാരിയാകാൻ കാരണമായി തീർന്നത്.

മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസകോശ സെല്ലുകൾ 'എസിഇ2' എന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവ കോശഭിത്തിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ശ്വാസകോശത്തിലെ 'എസിഇ2' വുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് മറ്റ് പ്രോട്ടീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈറസ് അതിന്റെ ആർഎൻഎയെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള വൈറസിന് കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നുകയറാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായ 'A2a ' വൈറസിന് കൂടുതൽ ശേഷി കൈവന്നു. മറ്റ് വൈറസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിൽ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡിന് പകരം ഗ്ലൈസീനാണ് ഉള്ളതെന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ഗവേഷകർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

10 വർഷം മുമ്പ് സമാനമായ മറ്റൊരു മാറ്റമാണ് ഇതിന്റെ മുൻഗാമിയായ സാർസ് കോവ് വൈറസിനെ അപകടകാരിയാക്കി മാറ്റിയതെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്.

