ന്യൂഡല്‍ഹി: അമിത വേഗതയില്‍ വന്ന ബസ് ട്രക്കിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 11 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 25 ഓളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ദേശീയപാത രണ്ടില്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ഹസാരിബഗില്‍ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം. ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബസ് എതിര്‍വശത്ത് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ട്രക്കിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.

അപകടസമയത്ത് ബസ് 120 കി മീറ്റര്‍ വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. ബ്രേക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡ്രൈവര്‍ വാഹനം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എതിര്‍വശത്ത് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ട്രക്കിലിടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരിക്കേറ്റ ഒരു യാത്രക്കാരന്‍ പറഞ്ഞു. ബ്രേക്ക് പോയ കാര്യം ഡ്രൈവര്‍ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതായും യാത്രികന്‍ പറഞ്ഞു.

