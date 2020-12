ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂര്‍ ജില്ലയിലേക്ക് ഡ്രോണില്‍ എത്തിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന 11 ഗ്രനേഡുകള്‍ സുരക്ഷാ സേന പിടിച്ചെടുത്തു. റാവല്‍പിണ്ടിയിലെ ഒരു ആയുധ നിര്‍മാണ ഫാക്ടറിയില്‍ നിര്‍മിച്ച ഗ്രനേഡുകളാണ് ഇതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്‌സില്‍ പായ്ക്ക് ചെയ്ത നിലയില്‍ എച്ച്.ജി.-84 സീരീസ് ഗ്രനേഡുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് പഞ്ചാബ് പോലീസ് അറിയിച്ചു. 2001-ലെ പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമണത്തിലടക്കം ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തിയ വിവിധ ഭീകരാക്രമണങ്ങള്‍ക്കായി ഇത്തരം ഗ്രനേഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വലിയ തോക്കുകളും മറ്റും വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഡ്രോണുകള്‍ പാകിസ്താന്‍ ചൈനയില്‍ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പിടിച്ചെടുക്കല്‍.

