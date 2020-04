ബുക്സർ: വിസാചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് തബ് ലീഗുമായി ബന്ധമുള്ള 11 വിദേശികളെ ബിഹാർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീലെ തബ്‌ലീഗ് മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇൻഡൊനീഷ്യൻ, മലേഷ്യൻ പൗരൻമാരാണ് ബുക്സർ ജില്ലയിൽനിന്ന് അറസ്റ്റിലായത്.

അറസ്റ്റിലായ പതിനൊന്ന് വിദേശികളും ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ആർക്കും വൈറസ് ബാധയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ്‌ വിസാചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് കേസെടുത്ത് ജയിലിലടച്ചതെന്ന് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഉപേന്ദ്ര നാഥ് വർമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

യാത്രാവിസ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തബ്‌ലീഗ് മതചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒമ്പത് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികൾക്കെതിരേ സമസ്തിപുർ ജില്ലയിലും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

