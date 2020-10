ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ ഒന്നാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 72 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിലെ നാമനിർദേശ പത്രികാസമർപ്പണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള 11 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഇത്തവണം മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ഭൂരിഭാഗവും ആർ.ജെ.ഡി., ജെ.ഡിയും പാർട്ടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. ബി.ജെ.പിയുടേയോ കോൺഗ്രസിന്റേയോ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ ഇത്തരം നേതാക്കൾ ഇല്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

38 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ട,ഏഴോളം കൊലപാതക കേസുകളിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലടച്ചിരുന്ന അനന്ത് സിങ്, എൻ.ഐ.എ. അന്വേഷണത്തിന് വിധേയനായിരുന്ന സുനിൽ പാണ്ഡേ, ഗുണ്ടാത്തലവൻ റീത് ലാൽ യാദവ് എന്നിവരും സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

38 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ട അനന്ത് സിങ് പാട്നയിലെ മൊകാമയിൽ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. 'അദ്ദേഹം ആ പ്രദേശത്തെ മറ്റേതൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയേക്കാളും ജനപ്രിയനാണ്. സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്രരും താഴ്ന്നവരുമായ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇത്രയധികം കേസുകളുള്ളത് എന്നാണ് അനന്ത് സിങിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ കുറിച്ച് ആർജെഡി വക്താക്കൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

ഇവർക്ക് ഓരേ മേഖലയിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ളതിനാലാണ് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ ഇവരെ മത്സരരംഗത്തിറക്കുന്നതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നത്.

