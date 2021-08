ഷിംല: ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ കിനൗറില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി. മുപ്പതോളം പേര്‍ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പത്ത് പേരെ ഇതിനകം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

റെക്കോങ് പിയോ-ഷിംല ഹൈവേയില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45ഓടെയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ബസ്, ഒരു ട്രക്ക് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ മുണ്‍കൂനയ്ക്കുള്ളില്‍ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷിംലയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ്സില്‍ 40 യാത്രക്കാരാണുണ്ടായിരുന്നത്.

അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ട്രക്കും ഏതാനും വാഹനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബസ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

4 dead bodies retrieved and 7 injured rescued by ITBP from the landslide zone on Reckong Peo-Shimla Highway near Nugulsari, District- #Kinnaur, HP today. 17th, 43rd and 19th Battalion ITBP are conducting the rescue operations#Himveers pic.twitter.com/5iC2u5dsQU