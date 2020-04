ലക്നൗ: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ചൈന വിടുന്ന 100 യുഎസ് കമ്പനികൾ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് വരാൻ താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി മന്ത്രി സിദ്ധാർഥ് നാഥ് സിങ്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നൂറിലേറേ കമ്പനികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

'അമേരിക്കയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ചൈനയിലുണ്ട്. കമ്പനികൾ ചൈന വിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യുപിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നും സിദ്ധാർഥ് നാഥ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി'.

ഓട്ടോമൊബൈൽ, ഇലക്ടോണിക്സ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ കമ്പനികളാണ് ചൈന വിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. വ്യവസായ മേഖലയിലെ നയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കമ്പനികളെ യുപിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും സിദ്ധാർഥ് നാഥ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

