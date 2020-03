ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ കാലത്ത് കാന്‍സലേഷന്‍ ചാര്‍ജ് ഒഴിവാക്കി റെയില്‍വെ. റിസര്‍വ് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് കാന്‍സല്‍ ചെയ്താല്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും റീഫണ്ട് ചെയ്ത് നല്‍കുമെന്ന് റെയില്‍വെ അറിയിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 21 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 15 വരെ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകള്‍ക്കാണ് ഇത് ബാധകമാകുക. 45 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ റീഫണ്ടിന് ക്ലെയിം ചെയ്താല്‍ മതി. നിലവില്‍ ഇത് മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ മുതല്‍ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു.

പൊതു ഇടങ്ങളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടി. ഇ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവര്‍ റീഫണ്ടിനായി സ്റ്റേഷനുകളില്‍ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ടിഡിആര്‍ ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെടുന്ന ദിവസം തൊട്ട് 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 139 നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നവര്‍ക്ക് റീഫണ്ട് തുക കൗണ്ടറില്‍ നിന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്.

Content Highlights: All rules for e-ticket remain same