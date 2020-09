ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുതിപ്പ് തുടരുമ്പോഴും രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ നിരക്ക് ഉയരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. കഴിഞ്ഞ 29 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 100 ശതമാനം വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

മികച്ച രീതിയിലുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനവും നേരത്തെ രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതുമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് ഉയരാന്‍ കാരണം. ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ, ഐസിയു ഡോക്ടര്‍മാരുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ സേവനം എന്നിവയും ഉയര്‍ന്ന രോഗമുക്തി നിരക്കിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ സഹായിച്ചു.

ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ച 45,62,415 കേസുകളില്‍ 9,43,480 പേരാണ് നിലവില്‍ രോഗബാധിതരായി ഉള്ളത്. ഇതുവരെ 35,42,664 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. 77.65 ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്.

