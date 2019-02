ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ വന്‍സേന വിന്യാസം. 100 കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെയാണ് ശ്രീനഗറില്‍ വിമാനമാര്‍ഗം വെള്ളിയാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി എത്തിച്ചത്‌. വിഘടനവാദി നേതാവായ യാസിന്‍ മാലിക്കിനെ കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയില്‍ ജമ്മുകശ്മീര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തരമായി കേന്ദ്രസേനയെ ശ്രീനഗറിലേക്കയച്ചത്.

പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ജമ്മുകശ്മീരില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൂടുതല്‍ കലുഷിതമായിരിക്കെയാണ് യാസിന്‍ മാലിക്കിന്റെ അറസ്റ്റ്.

യാസിന്‍ മാലിക്കിനെ ശ്രീനഗറിലെ വസതിയില്‍ നിന്നാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദികളായ ജമാഅത്ത് ഇ ഇസ്ലാമിയുടെ തലവന്‍ അബ്ദുള്‍ ഹമീദ് ഫയാസ് അടക്കമുള്ള നിരവധി നേതാക്കളെ അര്‍ധരാത്രിയില്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഇത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് കണ്ടാണ് ശ്രീനഗറിലേക്ക് 100 കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെ അടിയന്തരമായി വിമാനമാര്‍ഗം അയച്ചത്.

പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വിഘടനവാദി നേതാക്കള്‍ക്കുള്ള സുരക്ഷ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു. ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35-എ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി വാദം കേള്‍ക്കാനിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യാസിന്‍ മാലിക്ക് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.

