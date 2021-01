ഹൈദരാബാദ് : സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു. അടുത്ത രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുളളില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല അവലോകനയോഗം നടത്തുമെന്നും തുടര്‍ന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

'തൊഴില്‍ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും 10 ശതമാനം സംവരണം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. നിലവിലുളള സംവരണങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ 10 ശതമാനം സംവരണം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്താനാണ് ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംവരണം 60 ശതമാനമാകും.' - മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



കെ.ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവുവിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പനിയാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പര്‍ എന്‍.ഇന്ദ്രസേന റെഡ്ഡി ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംവരണപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം തെലങ്കാനയിലെ ഉന്നത സമുദായത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് സംവരണം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് നിവേദനം നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights:10% reservation to the EWS in the state says K.Chandrashekar Rao