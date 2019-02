ശ്രീനഗര്‍: ശ്രീനഗര്‍-ജമ്മു ഹൈവേയിലെ ജവഹര്‍ ടണലിലുണ്ടായ മഞ്ഞു വീഴ്ചയില്‍ 10 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കുടുങ്ങിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ജവഹര്‍ ടണലിന്റെ വടക്ക് പ്രദേശത്താണ് കനത്തമഞ്ഞുവീഴ്ചയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കുടുങ്ങിയത്.

Latest visuals: Avalanche occurred near the police post in Jawahar Tunnel area in Kulgam district today. Rescue operation underway. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/2JtMNUkmPl