ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്നാക്കക്കാരിലെ പിന്നാക്ക കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ബില്ലിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി. യൂത്ത് ഫോര്‍ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന സംഘടനയാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. സംവരണങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ പോരാടുന്ന സംഘടനയാണ് യൂത്ത് ഫോര്‍ ഇക്വാലിറ്റി.

ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇവര്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദിരാ സാഹ്നി കേസില്‍ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി പ്രകാരം സാമ്പത്തിക സംവരണം നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നാണ് ഇവര്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ, സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് മറ്റൊരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

നരസിംഹ റാവുവിന്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സംവരണ നീക്കത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ഇന്ദിരാ സാഹ്നിയും അടുത്ത ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്ലിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ബില്‍ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത്. ആവശ്യമായ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടത്താത്തതുമൂലമാണ് നരസിംഹറാവു കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണം നിലനില്‍ക്കാതെ പോയതെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റിലി പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനായി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് ബില്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംവരണമാണ് ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി അതില്‍ സാമ്പത്തിക സംവരണം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ബില്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഈ ഭേദഗതിതന്നെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് ബില്ലെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. ഹര്‍ജി കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന വേളയില്‍ മാത്രമേ ഇതില്‍ എന്ത് നിലപാടാണ് ജഡ്ജിമാര്‍ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമാകു.

Content Highlights: 10 Per Cent Quota For Economically Weak Challenged In Supreme Court