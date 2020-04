ഋഷികേശ്: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ വിദേശികളെ ഇംപോസിഷന്‍ എഴുതിച്ച് ഉത്താരാഖണ്ഡ് പോലീസ്. ഋഷികേശിലെ തപോവന്‍ മേഖലയില്‍ ഗംഗാനദിക്ക് സമീപം അലഞ്ഞുതിരിയുകയായിരുന്ന വിവിധരാജ്യക്കാരായ പത്തുവിദേശികളെയാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ചതിന് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇസ്രയേല്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയ, മെക്‌സികോ, യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് വിദേശികളെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

'ഞാന്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയമങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം' എന്ന് ഇവരെക്കൊണ്ട് 500 തവണയാണ് പോലീസ് എഴുതിച്ചത്. മേഖലയില്‍ ഏതാനും വിദേശികള്‍ ഉണ്ടെന്നും ഇവര്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയമങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍പറത്തി പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവര്‍ പിടിയിലായത്.

ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കാരണമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നത് എന്തിനാണെന്ന പോലീസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് രാവിലെ ഏഴുമുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നുവരെ പുറത്തിറങ്ങാമെന്നാണ് തങ്ങള്‍ കരുതിയതെന്നാണ് ഇവര്‍ നല്‍കിയ മറുപടി. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഇളവ് നല്‍കുന്നത് അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്കാണെന്ന് പോലീസ് ഇവരെ പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കി. തുടര്‍ന്നാണ് ശിക്ഷയായി അഞ്ഞൂറുതവണ ക്ഷമാപണം എഴുതാന്‍ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഇത്തവണ ലഘുവായ ശിക്ഷയാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും എന്നാല്‍ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇവരെ കരിമ്പട്ടികയില്‍ പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതായി തപോവന്‍ പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ചുമതലയുളള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വിനോദ് കുമാര്‍ ശര്‍മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഏകദേശം 500 വിദേശികള്‍ തപോവന്‍ മേഖലയില്‍ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരില്‍ പലരും ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറയുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന സന്ദേശം നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവര്‍ക്ക് ശിക്ഷ നല്‍കിയതെന്നും വിനോദാകുമാര്‍ ശര്‍മ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: 10 foreigners made to write 'I am sorry' by police for violating lockdown