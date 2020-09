ഹൈദരാബാദ്/ബെംഗളുരു/ചെന്നൈ: ആന്ധ്രയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 10,175 പുതിയ കേസുകളാണ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 5,37,687 ആയി ഉയര്‍ന്നു. നിലവില്‍ 97,338 പേരാണ് ചികിത്സയിലുളളത്. 4,35,647 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 4702 പേരാണ് ആന്ധ്രയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

കര്‍ണാടകയില്‍ 9,217 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 29 പേര്‍ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചു. 4,30,947 കേസുകളാണ് കര്‍ണാടകയില്‍ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 6937 പേര്‍ മരിച്ചു. 3,22,454 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടു. 1,01,537 പേരാണ് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്.

5528 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 6,185 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടു. 64 പേരാണ് ഇന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മരിച്ചത്. 4,86,052 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 4,29,416 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതുവരെ 8,154 പേര്‍ മരിച്ചു. 48,482 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലുളളത്.

