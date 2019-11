സോന്‍ഭദ്ര: യുപിയിലെ സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്‌. ഒരു ലിറ്റര്‍ പാല്‍ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ 81 കുട്ടികള്‍ക്കാണ്.

യുപിയിലെ അവികസിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് സോന്‍ഭദ്ര. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്‌കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയെയാണെന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ചിത്രീകരിച്ചതാണ് ഈ വീഡിയോയെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന സ്ത്രീ വലിയ അലുമിനിയം പാത്രത്തില്‍ ഒരു ലിറ്റര്‍ പാല്‍ ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കി തിളപ്പിച്ച ശേഷം കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്റ്റീല്‍ ഗ്ലാസ്സുകളില്‍ പകര്‍ത്തി നല്‍കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. ഈ പ്രൈമറി സ്‌കൂളില്‍ 171 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 81 പേര്‍ക്കാണ് 'പാല്‍വെള്ളം' വിതരണം ചെയ്തത്.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയില്‍ വ്യാപക തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്ത് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ വീഡിയോ പുറത്തുവരുന്നത്.

സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ട അന്ന് തന്നെ കൂടുതല്‍ പാല്‍ എത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്‌തെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നത്. കൃത്യമായ അളവില്‍ പാല്‍ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കിയില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും അധികാരികള്‍ പറയുന്നു.

പാചകക്കാരി പറയുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാല്‍ മാത്രമാണ് നല്‍കിയതെന്നാണ്. കൂടുതല്‍ പാക്കറ്റ് പാല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പാചകക്കാരിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അധ്യാപകനായ ജിതേന്ദ്ര കുമാര്‍ പറയുന്നു.

