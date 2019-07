ബെംഗളൂരു: നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണ് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. ബെംഗളൂരിലെ പുലിക്കേശി നഗറില്‍ രാവിലെ ആറു മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

ബിഹാര്‍ സ്വദേശി ശംഭുകുമാറാണ് മരിച്ചത്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോന്ന് തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. എട്ടോളം പേരെ ഇതിനോടകം ആശുപത്രിലേക്ക് മാറ്റി.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. അഗ്നിരക്ഷാസേന, ദേശീയ-സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകള്‍, പ്രതിരോധസേന എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങള്‍ സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തം നടത്തുന്നത്. അടുത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#UPDATE Two more people rescued in the incident where an under construction building collapsed in Pulikeshi Nagar, Bengaluru, earlier today. 8 people have been rescued so far. #Karnataka pic.twitter.com/pr1J3kfgYA