ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ ലാബുകളില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയതായി ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്(ഐസിഎംആര്‍)വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. 1,65,412 സാംപിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്.



രാജ്യത്തെ ലാബുകളില്‍ ഒറ്റ ദിവസം ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയ കണക്കാണിത്. ഇന്ത്യയില്‍ ഇതു വരെ 62,49, 668 സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി ഐസിഎംആര്‍ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

രാജ്യത്ത് 953 ലാബുകള്‍ക്കാണ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താനുള്ള അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. 699 സര്‍ക്കാര്‍ ലാബുകളും 254 സ്വകാര്യ ലാബുകളും ഇവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കൂടുന്നത് സ്രവസാംപിള്‍ പരിശോധന ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

