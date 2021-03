കൊല്‍ക്കത്ത: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദര്‍ശനത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. ബംഗാളില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദര്‍ശനത്തിലൂടെ വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് മോദിയുടെ ശ്രമമെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു.

ബംഗാളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ മോദി ബംഗ്ലാദേശിലെത്തി ബംഗാളിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രവര്‍ത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഖാരഖ്പുരില്‍ മമത ആരോപിച്ചു.

2019 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ റാലിയില്‍ ഒരു ബംഗ്ലാദേശി നടന്‍ പങ്കെടുത്തപ്പോള്‍ ബിജെപി ബംഗ്ലാദേശ് സര്‍ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ബംഗാളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോള്‍ ഒരുവിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് നേടാനായി മോദി ബംഗ്ലാദേശില്‍ പോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് മോദിയുടെ വിസ റദ്ദാക്കാത്തതെന്നും മമത ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കുമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ട് ദിവസത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ മോദി ഒരകണ്ഡിയിലെ മതുവ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം നടത്തിയതിനേയും മമത വിമര്‍ശിച്ചു. മതുവ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ ബംഗാളിലും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇവരുടെ വോട്ട് നിര്‍ണായക ഘടകമാണ്.

content highlights: "Your Visa Should Be Cancelled": Mamata Banerjee On PM's Bangladesh Trip