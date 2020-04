ചെന്നൈ: കൊറോണ രോഗികളുമായി ഇടപഴകുന്നുവെന്നതിന്റെ പേരില്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് വിവേചനവും ഒഴിവാക്കലുകളും നേരിടുന്നതിനിടെ മാതൃകയാകുന്ന വാര്‍ത്തകളിലൊന്നാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ ബാധിതമായ മസ്‌കറ്റിലേക്ക് പോയി വന്നതിന്റെ പേരില്‍ 28 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയ എയര്‍ ഇന്ത്യ പൈലറ്റിനെ അഭിനന്ദിച്ച് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ താമസക്കാര്‍ രംഗത്ത് വന്നതാണ് വാര്‍ത്ത.

എയര്‍ ഇന്ത്യ പൈലറ്റായ ക്യാപ്റ്റന്‍ മനീഷ് ശര്‍മ മാര്‍ച്ച് 15-നാണ് മസ്‌ക്റ്റില്‍നിന്ന് വന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ നന്തമ്പാക്കത്തുള്ള ശ്രേഷ്ഠ റിവര്‍ സൈഡ് അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലാണ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയത്. താമസസ്ഥലത്തിനു മുന്നില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ നോട്ടീസും പതിച്ചു. കെട്ടിടത്തിലെ മറ്റ് അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളിലെ താമസക്കാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പെന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ഇത്. സാധാരണഗതിയില്‍ മറ്റുള്ളവരില്‍നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടല്‍ അനുവിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു മനീഷ് ശര്‍മ.

എന്നാല്‍ അയല്‍ക്കാര്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പാര്‍ട്ട് മെന്റില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാന്‍ പലരും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടും മനീഷ് ശര്‍മയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താന്‍ അവര്‍ തുനിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക പിന്തുണ നല്‍കി അവര്‍ ഒപ്പം നിന്നു. ക്വാറന്റൈന്‍ നോട്ടീസ് പതിച്ച ഭിത്തിക്ക് താഴെ അവര്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതി- 'ക്യാപ്റ്റന്‍ മനീഷ്, താങ്കളുടെ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി. താങ്കള്‍ ഞങ്ങളുടെ ഹീറോയാണ്.'

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന് മുന്നില്‍ എഴുതിയ വാചകങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. വലിയ സ്വീകരണമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇതിന് ലഭിച്ചത്. 28 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ക്വാറന്റൈന്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കി ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ പുറത്തെത്തിയ മനീഷ് പറഞ്ഞു ''എന്റെ അയല്‍ക്കാരുടേത് മനോഹരമായ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു''.

Content Highlights: "You Are Our Hero": Chennai Residents Celebrate Pilot In Home Quarantine