കൊല്‍ക്കത്ത: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ മഹാറാലിയില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. നിങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണെന്നും വെറുമൊരു ബിജെപി നേതാവല്ലെന്നും രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിര്‍ത്തണമെന്നും അമിത് ഷായോട് മമത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'ആര്‍ക്കും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ പറയുന്നു പൗരത്വം തെളിയിക്കാന്‍ പാന്‍, ആധാര്‍ ഒന്നും മതിയാകില്ലെന്ന്. പിന്നെ എന്താണ് മതിയാവുക. ബിജെപിയില്‍ നിന്നുള്ള മന്ത്രത്തകിടോ? ബിജെപി ഒരു വിഴുപ്പലക്കുന്ന യന്ത്രമായിരിക്കുന്നു', മമത പറഞ്ഞു.

എല്ലാവരുടെയും പുരോഗതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു, എന്നാല്‍ എല്ലാവരുടെയും നാശം നിങ്ങള്‍ക്കുറപ്പുവരുത്താനും സാധിച്ചു. നിയമം ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ കുടിയേറിയവര്‍ക്കായി എത്ര തടങ്കല്‍കേന്ദ്രങ്ങള്‍ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുമെന്നും അവര്‍ ചോദിച്ചു.

ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയും പിന്‍വലിക്കുക, അതല്ലെങ്കില്‍ അതെങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്നു കാണട്ടെ. 35 ശതമാനം വോട്ടിന്റെ പിന്‍ബലത്തിലാണ് നിങ്ങള്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയത്. 65 ശതമാനം ജനങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമില്ലെന്ന് ഓര്‍ക്കണമെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച രാജ്യത്തെ മൂന്നു മുഖ്യമന്ത്രിമാരില്‍ ഒരാളാണ് മമതാ ബാനര്‍ജി.

