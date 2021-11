ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയ്ക്ക് യഥാര്‍ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് 2014-ല്‍ ആണെന്ന പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ പത്മശ്രീ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടയില്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി നടി കങ്കണ റണാവത്ത്. 1947-ല്‍ ഏത് യുദ്ധമാണ് നടന്നതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കങ്കണ, തന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും മറുപടി നല്‍കിയാല്‍ വിഷയത്തില്‍ മാപ്പ് പറയാമെന്നും പത്മശ്രീ തിരിച്ചു നല്‍കാമെന്നും പറഞ്ഞു.

"1857-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ആദ്യ സംഘടിതമായ പോരാട്ടത്തേക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി ആ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞതാണ്. ഒപ്പം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, റാണി ലക്ഷ്മിഭായ്, വീര്‍ സവര്‍ക്കര്‍ജി എന്നിവരുടെ ത്യാഗത്തേക്കുറിച്ചും. 1857-ലെ കാര്യം എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ, 1947-ല്‍ ഏത് യുദ്ധമാണ് നടന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കില്‍ ഞാന്‍ എന്റെ പത്മശ്രീ തിരിച്ചുനല്‍കുകയും മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്യാം. ദയവായി സഹായിക്കൂ", കങ്കണ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ ടൈംസ് നൗ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കങ്കണ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ച മാത്രമായിരുന്നെന്നും 1947-ല്‍ കിട്ടിയെന്നു പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ നല്‍കിയ ഭിക്ഷയാണെന്നുമാണ് കങ്കണ പറഞ്ഞത്. യഥാര്‍ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് മോദി ഭരണത്തിലെത്തിയ 2014-ല്‍ ആയിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

കങ്കണ റണാവത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരേ കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ളവര്‍ രംഗത്തെത്തി. യാചിച്ചവര്‍ക്ക് മാപ്പും ധീരമായി പോരാടിയവര്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിച്ചുവെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മറുപടി നല്‍കിയത്. കങ്കണയ്ക്ക് ലഭിച്ച പദ്മശ്രീ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിന് കത്തയച്ചു. രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെയോ നിയമത്തെയോ അനുസരിക്കാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് പദ്മശ്രീ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹതയില്ലെന്ന് കത്തില്‍ പറയുന്നു.

കങ്കണയുടെ പദ്മശ്രീ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ആനന്ദ് ശര്‍മയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെയുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് മുന്‍പ് അവരുടെ മാനസികനില കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭാവിയില്‍ അവര്‍ രാജ്യത്തേയോ വീരപുരുഷന്മാരേയോ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തില്ലെന്നും ആനന്ദ ശര്‍മ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആനന്ദ് ശര്‍മയുടെ ട്വീറ്റ്.

കങ്കണയ്ക്ക് നല്‍കിയ പത്മശ്രീ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ശിവസേനയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നടിക്കെതിരേ രാജ്യദ്രോഹത്തിനും സ്പര്‍ധയുണ്ടാക്കലിനും കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ദേശീയ നിര്‍വാഹകസമിതി അംഗം പ്രീതി ശര്‍മ മേനോന്‍ മുംബൈ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി എംപി വരുണ്‍ ഗാന്ധിയും കങ്കണക്ക് എതിരേ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കങ്കണയുടേത് ഭ്രാന്തോ അതോ രാജ്യദ്രോഹമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്.

