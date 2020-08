ചെന്നൈ: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ മൂന്ന് ഭാഷാ ഫോര്‍മുല വേദനാജനകവും ദുഃഖകരവുമാണെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കില്ലെന്നും പളനിസ്വാമി അറിയിച്ചു.

ഹിന്ദി അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ അണ്ണദുരൈ, എം.ജി.ആര്‍, ജയലളിത എന്നിവര്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പളനിസ്വാമി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ത്രിഭാഷ നയം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

'കേന്ദ്രത്തിന്റെ ത്രിഭാഷ നയം തമിഴ്‌നാട് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. പുതിയ നയം വേദനാജനകവും ദുഃഖകരവുമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പായും ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണം' പളനിസ്വാമി പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഹിന്ദി ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ 1965-ല്‍ തമിഴ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നടത്തിയ ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭവും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

ത്രിഭാഷാ നയത്തില്‍ ഭാഷ ഏതായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ നയം ഹിന്ദി അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിശബ്ദ ശ്രമമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഡിഎംകെ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഇതിനോടകം എതിര്‍പ്പ് അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

