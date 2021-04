ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിനും വാരാന്ത്യ ലോക്ഡൗൺ ലംഘിച്ചതിനും ഡല്‍ഹി പോലീസ് ദമ്പതിമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കര്‍ഫ്യൂവിനിടെ കാറിനുള്ളില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ദമ്പതിമാർ മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലാണ്.

പട്ടേല്‍ നഗറിലെ താമസക്കാരായ പങ്കജ് ദത്ത, ഭാര്യ അഭ ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് കാറിനുള്ളില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കയര്‍ത്ത് സംസാരിച്ചത്. നിങ്ങള്‍ എന്തിനാണ് എന്റെ കാര്‍ തടഞ്ഞത്? ഞാന്‍ എന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം കാറിനുള്ളിലായിരുന്നു. മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തതിന് ശാസിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ എന്റെ ഭര്‍ത്താവിനെ ചുംബിക്കും, നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്നെ തടയാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന് യുവതി പോലീസ്കാരോട് ചോദിച്ചു.

കാറിനുള്ളില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ പോലും മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്ന് അടുത്തിടെ ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ടെന്ന് പോലീസുകാര്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും ദമ്പതിമാര്‍ തങ്ങളുടെ വാദങ്ങളില്‍ ഉറച്ചുനിന്നു. നിര്‍ബന്ധിത കര്‍ഫ്യൂ പാസും ഇരുവരുടേയും പക്കല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഡല്‍ഹി ദാരിയഗഞ്ച് പ്രദേശത്ത് സംഭവം. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പങ്കജ് ദത്തയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളെ ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും. ഇയാളുടെ ഭാര്യ അഭ ഗുപ്തയെ ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

कोरोना के इस दौर में ऐसे जाहिल लोग भी याद किये जाएंगे ,कार में बैठा एक कपल बिना कर्फ्यू पास के दरियागंज इलाके में घूम रहा था वो भी बिना मास्क के,पुलिस ने जब रोका तो बोला अपने दोस्त को किस करूंगी,पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया pic.twitter.com/Z9iCnmp4Hu — Mukesh singh sengar मुकेश सिंह सेंगर (@mukeshmukeshs) April 18, 2021

Content Highlights: "Will Kiss Husband": Delhi Couple Misbehaves With Cops Over Curfew Check