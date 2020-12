ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കര്‍ഷകരെ ശാക്തീകരിക്കാനും കാര്‍ഷിക രംഗത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ചരിത്രപരമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തുടര്‍ന്നും ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ നൂറാമത്തെ കിസാന്‍ റെയില്‍ സേവനം ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങള്‍ വ്യക്തവും സുതാര്യവുമാണ്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ കിസാന്‍ റെയില്‍ പദ്ധതിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കര്‍ഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പാണ് കിസാന്‍ റെയില്‍. രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് കര്‍ഷകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കോവിഡിന്റെ ആഘാതങ്ങള്‍ക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി കിസാന്‍ റെയില്‍ സേവനം വിപുലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ചെറുകിട-മധ്യ വിഭാഗമുള്‍പ്പെടുന്ന 80 ശതമാനം കര്‍ഷകര്‍ക്കും കിസാന്‍ റെയിലിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു'

'ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ ദൂരെ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ ചെലവാണ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാല്‍ കിസാന്‍ റെയില്‍ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി 50-100 കിലോഗ്രാം ചരക്ക് വരെ മിതമായ നിരക്കില്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യാം' പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രം പാസാക്കിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കര്‍ഷകര്‍ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് തന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം. പ്രസംഗത്തിലുടനീളം കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പേരെടുത്ത് പരാമര്‍ശിച്ചില്ലെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പമാണെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആവര്‍ത്തിച്ചത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സംഗോലയെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഷാലിമാറിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നൂറാമത്തെ കിസാന്‍ റെയില്‍. സംഗോലയില്‍ നിന്നും ഷാലിമാറിലേക്കും തിരിച്ചും പച്ചക്കറികളും പഴ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനായാണ് സര്‍വ്വീസ്.

2020-21 ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു 'കിസാന്‍ റെയില്‍'. സാധനങ്ങള്‍ കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഫ്രോസണ്‍ കണ്ടെയിനറുകളടങ്ങിയതാണ് ഈ ട്രെയിന്‍. രാജ്യത്ത് 2020 ഓഗസ്റ്റ് 7നാണ് ആദ്യത്തെ കിസാന്‍ റെയില്‍ ആരംഭിച്ചത്. ദെവ്‌ലാലിയില്‍ നിന്നും ധനാപൂരിലേക്കായിരുന്നു സര്‍വ്വീസ്. പിന്നീട് ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് മുസാഫര്‍പൂര്‍ വരെ സര്‍വ്വീസ് നീട്ടുകയായിരുന്നു.

ചരക്കുകള്‍ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം 2022ഓടെ ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍. പഴം, പച്ചക്കറി പോലെ വേഗത്തില്‍ കേടാകുന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വൈകാതെ വിപണിയിലെത്തിച്ച് കര്‍ഷകരുടെ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനാണു കിസാന്‍ റെയില്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

