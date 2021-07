ന്യൂഡല്‍ഹി: ലാലു പ്രസാദ് യാദവും ഭാര്യ റാബ്‌റി ദേവിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ എടുക്കാത്തതെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദി. തേജസ്വി യാദവും ജ്യേഷ്ഠന്‍ തേജ്പ്രതാപ് യാദവും സ്പുട്‌നിക് വി കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ എടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത്.

റഷ്യയുടെ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ താന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദി ഇന്ത്യന്‍ വാക്സിനില്‍ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇരുവരും സ്പുട്നിക് വാക്‌സിന്‍ വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചു. കോവിഷീല്‍ഡ്, കോവാക്‌സിന്‍ എന്നിവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ആര്‍ജെഡി നേതാക്കള്‍ മുമ്പും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

'ജെഡിയുവിന്റെ ആളുകള്‍ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ പ്രതികരിക്കില്ല. പക്ഷേ, ഞാന്‍ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവും റാബ്‌റി ദേവിയും ഇതുവരെ വാക്‌സിന്‍ എടുക്കാത്തത്? തേജസ്വി യാദവിനേക്കാളും സഹോദരനേക്കാളും വലിയ നേതാക്കളാണ് അവര്‍. '- മോദി പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ പിതാവിനേയും മാതാവിനേയും അവര്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലാലു പ്രസാദ് ഇതിനകം വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അക്കാര്യം പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും സുശീല്‍ കുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല സന്ദേശം നല്‍കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ തേജസ്വിയും മുന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായ തേജ്പ്രതാപും വാക്‌സിന്‍ എടുക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരുന്ന നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

