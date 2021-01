ന്യൂഡല്‍ഹി: തനിക്കെതിരേ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെപി നഡ്ഡയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. നഡ്ഡയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് രാഹുല്‍ ചോദിച്ചു. നഡ്ഡയുടെ ചോദ്യത്തിന് താനെന്തിന് മറുപടി നല്‍കണമെന്ന് ചോദിച്ച രാഹുൽ താന്‍ രാജ്യത്തോട് മറുപടി നല്‍കിക്കൊള്ളാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

'നഡ്ഡയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹം ആരാണ്? എന്റെ പ്രൊഫസറാണോ? ഞാന്‍ രാജ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കിക്കൊള്ളാം'. നഡ്ഡയുടെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോട് രാഹുല്‍ പ്രതികരിച്ചു.

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് യാഥാര്‍ഥ്യം അറിയാം. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാ കര്‍ഷകര്‍ക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. തികഞ്ഞ രാജ്യസ്‌നേഹിയായ താന്‍ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അത് തന്റെ കടമയാണെന്നും രാഹുല്‍ വ്യക്തമാക്കി

ചൈന, കോവിഡ്, കര്‍ഷക പ്രതിഷേധം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നഡ്ഡയുടെ ചോദ്യങ്ങളോടായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. രാഹുലിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. അദ്ദേഹം കര്‍ഷകരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുമാണ്. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണോ രാഹുലിന് കര്‍ഷകരോട് സഹതാപം?. അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെയെത്തിയ രാഹുല്‍ തന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും നഡ്ഡ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിയില്‍ ചൈന ഗ്രാമം പണിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് രാഹുൽ വിമര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നഡ്ഡയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ.

