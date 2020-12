ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും ബിജെപിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും നടത്തിയ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച രാഹുല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ നിലപാട് എന്താണെന്നും ചോദിച്ചു.

ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം. ' പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പറയുന്നു. ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി പറയുന്നു ബിഹാറില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും സൗജന്യമായി വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുമെന്ന്. ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാകില്ലെന്ന്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആരുടെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ്' രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

കോവിഡിന്റെ ശൃംഖല തകര്‍ക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കും കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രം പറയുകയുണ്ടായി.

'രാജ്യം മുഴുവന്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വസ്തുതാപരമായ വിവരങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി അത്തരം ശാസ്ത്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്' കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു.

വാക്‌സിന്‍ ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന മൂന്ന് ഔഷധ നിര്‍മാണ കമ്പനികളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണം.

ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രികയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും സൗജന്യമായി കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുമെന്നുണ്ടായിരുന്നു.

PM- Everyone will get vaccine.



BJP in Bihar elections- Everyone in Bihar will get free vaccine.



Now, GOI- Never said everyone will get vaccine.



Exactly what does the PM stand by?