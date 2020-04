ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം കോവിഡ് 19-നെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍. ബിജെപി സാമുദായിക വിദ്വേഷത്തിന്റെ വൈറസ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ഞങ്ങള്‍ സാമുദായിക ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ സംഘടിച്ച് കോറോണക്കെതിരെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരോട് വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. അവര്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഇത്തരം അപ്രസക്തമായ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആസക്തരാകരുത്.' കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുനിന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുമ്പോള്‍ ബിജെപി സാമൂഹിക ഐക്യത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള ക്ഷതമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക യോഗത്തില്‍ സോണിയാ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

'ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കട്ടെ. നാം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഒന്നിച്ചുനിന്ന് പോരാടുമ്പോള്‍ ബിജെപി സാമുദായിക വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വര്‍ഗീയതയുടെയും വൈറസ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. സാമുദായിക ഐക്യത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള ക്ഷതമേല്‍പ്പിക്കുകയാണ് അവര്‍. ആ കേടുപാടുകള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ നമ്മുടെ പാര്‍ട്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.' എന്നായിരുന്നു സോണിയ ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത വര്‍ധിച്ചതായി യോഗത്തില്‍ സോണിയ ഗാന്ധി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. കോവിഡ് 19-നെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സഹകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അവ അവഗണിച്ചുവെന്നും സോണിയ ആരോപിച്ചു.

മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

