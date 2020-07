ന്യൂഡല്‍ഹി: മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെയ്‌ലോത്തിന് പിന്നില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുമെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നതും കോണ്‍ഗ്രസ് നിഷേധിച്ചു. ഇതിനിടയില്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനൊപ്പം ഡല്‍ഹിക്ക്‌പോയ മൂന്ന് എംഎല്‍എമാര്‍ ജയ്പുരില്‍ തിരിച്ചെത്തി.

ഡല്‍ഹി സന്ദര്‍ശനം വ്യക്തപരമായിരുന്നുവെന്ന് ഇവരില്‍ ഒരാളായ രോഹിത് ബോഹ്റ പറഞ്ഞതായി എന്‍ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ വെച്ചാണ് മറ്റ് രണ്ട് എംഎല്‍എമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതെന്നും ബോഹ്റ പറഞ്ഞു. തങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാരാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും എംഎല്‍എമാരായ ഡാനിഷ് അബ്രറും ചേതന്‍ ദുഡിയും പറഞ്ഞു.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനൊപ്പം ഇന്നലെ ഡല്‍ഹിക്ക് പോയ എംഎല്‍എമാരില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ജയ്പുരില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലും ഇവര്‍ പങ്കെടുത്തു. രാഷ്രീയ പ്രതിസന്ധികള്‍ മുറുകുന്നതിനിടയില്‍ ഇവര്‍ മറുകണ്ടം ചാടുകയായിരുന്നു.

രാജസ്ഥാനില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് എംഎല്‍എമാര്‍ക്കൊപ്പം ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയത്. സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് സമന്‍സ് അയച്ചതാണ് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ പെട്ടന്നുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Content Highlights: "We're True Congress Soldiers": U-Turn By 3 MLAs Close to Sachin Pilot